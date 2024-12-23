Аллигатор, снявшийся в фильме «Крокодил Данди», умер в Австралии

В Дарвине, Австралия, умер популярный крокодил по имени Берт, который за свою длинную жизнь успел сняться в фильме «Крокодил Данди». О его смерти рассказали сотрудники крокодилового парка Crocosaurus Cove, где проживало животное с 2008 года. Как пишет газета Daily Mirror, аллигатору было «более 90 лет».
«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, легендарного крокодила из гребнистой реки и звезды австралийской классики Крокодил Данди. Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи», -написали представители организации.
Аллигатора поймали в реке Рейнольдс в 1980-ых годах. Отмечается, что он помог в формировании образа Австралии как страны «суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы». За все долгие годы своей жизни он так и не обзавелся парой.
Посетители и смотрители Crocosaurus Cove любили животное больше всего, так как крокодил «воплощал в себе дикий и необузданный дух морского аллигатора». Временами его характер был сложным, но именно он делала его таким запоминающимся и любимым теми, кто долгие годы находился рядом с животным.