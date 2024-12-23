Вокруг фильма «Все закончится на нас» с Блейк Лайвли разгорелся новый скандал

По словам Лайвли, во время съемок было также созвано общее собрание, чтобы обсудить, как она утверждает, враждебную рабочую среду. На собрании актриса, по ее словам, потребовала от Бальдони больше не показывать ей обнаженные видео или фотографии женщин, не упоминать о предполагаемой «порнографической зависимости» режиссера, не обсуждать в ее присутствии его сексуальные похождения, не упоминать гениталии актеров и других членов съемочной группы.