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Марина Александрова впервые за долгое время появилась на публике с дочерью

Актриса посетила с девятилетней дочерью балет «Щелкунчик» в Большом театре
Звезда «Бедной Насти» впервые за долгое время появилась на публике с дочерью
Звезда «Бедной Насти» впервые за долгое время появилась на публике с дочерьюИсточник: Газета.Ru

Звезда сериалов «Екатерина» и «Мосгаз» Марина Александрова впервые за долгое время появилась на публике с дочерью. Актриса приехала с девятилетней Екатериной в Большой театр на балет «Щелкунчик». Артистка снялась с дочерью перед входом в зрительный зал и поделилась кадром в соцсетях.

Александрова состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей: помимо Екатерины, супруги растят 12-летнего сына Андрея. Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.

Первым мужем звезды был ее коллега Иван Стебунов. Они прожили в браке почти два года и расстались из-за измен артиста, в которых он публично признался в шоу «Судьба человека». По словам актера, развод для обоих прошел болезненно.

Ранее Данила Козловский опубликовал фото повзрослевшей дочери.