Национальная кинопремия «Золотой орел» объявила номинантов за 2024 год

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пять картин будут бороться за Национальную премию «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм». Это «Вечная зима» Николая Ларионова, «Воздух» Алексея Германа-мл., «Любовь Советского Союза» (режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов), «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова и «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе премии.
«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подводит итоги первого тура голосования и представляет номинантов премии “Золотой орел” за 2024 год», — отметили организаторы.
ХХIII церемония вручения премии состоится 31 января 2025 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Всего будут вручены награды в 23 номинациях. В список номинантов на «Лучший телевизионный сериал» вошли «Столыпин», «Я не могу без тебя» и «Адмирал Кузнецов». В категории «Лучший проект онлайн-платформы» заявлены «Трасса», «Золотое дно», «Противостояние».
В номинации за «Лучшую режиссерскую работу» выдвинуты создатели фильмов «Воздух», «Любовь Советского Союза» и «Смотри на меня!». Среди актеров в короткий список, в частности, попали Анастасия Талызина, Александра Урсуляк, Виктория Исакова, Юлия Снигирь, Сергей Безруков, Александр Яценко, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Владимир Вдовиченков и многие другие.
Национальная академия кинематографических искусств и наук была создана в феврале 2002 года. Первым президентом академии являлся народный артист СССР режиссер Владимир Наумов (1927−2021), ныне этот пост остается вакантным.
О премии
Премия академии, получившая название «Золотой орел», была учреждена 4 марта 2002 года. Ее официальная презентация и первое вручение призов в категории «За вклад в развитие киноискусства» состоялись 26 июня 2002 года на киностудии «Мосфильм» в рамках XXIV Московского международного кинофестиваля. Лауреатами стали режиссер Андрей Тарковский (посмертно), мультипликатор Федор Хитрук, актеры Татьяна Самойлова и Георгий Жженов, французский композитор Мишель Легран, а также итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи (не смог посетить церемонию).