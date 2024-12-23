Национальная кинопремия «Золотой орел» объявила номинантов за 2024 год

Премия академии, получившая название «Золотой орел», была учреждена 4 марта 2002 года. Ее официальная презентация и первое вручение призов в категории «За вклад в развитие киноискусства» состоялись 26 июня 2002 года на киностудии «Мосфильм» в рамках XXIV Московского международного кинофестиваля. Лауреатами стали режиссер Андрей Тарковский (посмертно), мультипликатор Федор Хитрук, актеры Татьяна Самойлова и Георгий Жженов, французский композитор Мишель Легран, а также итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи (не смог посетить церемонию).