Завершены съемки драмы Тины Баркалаи «Жемчуг»

Баркалая рассказала, что за два съемочных месяца ей удалось прожить целую жизнь. Съемки велись и в заснеженном Ханты-Мансийске, и в солнечном Дели. По словам режиссера, ее новый фильм — это большой мир, где много музыки и танцев. Так, звезды российского кино вместе с индийскими актерами станцевали на фоне Тадж-Махала. Картину позиционируют как первый проект международного сотрудничества в области кинопроизводства Индии и России.