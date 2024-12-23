Названа стоимость российского «ответа Marvel»

Слащева уточнила, что на данный момент студия планирует выпустить шесть полнометражных фильмов по вселенной и сериал, который выйдет между первой и второй картиной. «Союзмультфильм» выделит около 1−1,2 млрд руб. на фильм. Глава студии усомнилась, что проект окупит себя.