По словам Янковского, у него впервые был такой опыт — играть одного персонажа на протяжении нескольких сезонов. Актер признавался, что ему всегда было интересно возвращаться на площадку проекта, так как сложилась настоящая кинематографическая семья. Филипп Олегович добавил, что ни в коем случаем не оправдывает поступки Вадима, но играя его, старался все-таки придать ему какую-то человечность.