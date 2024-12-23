Продолжается показ фантастического триллера «Прометей» Максима Свешникова, который вышел на онлайн-платформах 5 декабря. Филипп Янковский исполнил одну из главных ролей — бывшего сотрудника спецслужб Шапошникова. Расскажем о сериале и других работах представителя известной кинодинастии.
1. «Прометей»
Проект погружает в атмосферу, где переплетаются наука и мистика. «Прометей» рассказывает о таинственном исчезновении в 1998 году пассажирского самолета рейса Барнаул — Москва. Расследование возобновляется только спустя 24 года, когда становится известно, что один из пассажиров смог дозвониться до своей семьи.
За дело снова берется Владимир Шапошников (Филипп Янковский), бывший сотрудник спецслужб, а ныне член государственного аппарата. Он может достать любую информацию, лишь бы докопаться до правды, тем более у него есть личная заинтересованность в расследовании. К команде присоединяются бойкая журналистка Анна Полетаева (Любовь Аксенова), преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и инженер Никита (Александр Алябьев).
В сериале, как признался Филипп Олегович, его привлекла, в первую очередь, команда создателей — Максим Свешников, у которого он снимался в «Контейнере», соавтор сценария и брат Максима драматург Вадим Свешников, а также постоянный оператор постановщика Илья Авербах. Актер отметил, что жанр, в котором сделан «Прометей», для него новый, поэтому захотелось попробовать себя в нем.
2. «Контейнер»
Еще один сериал Максима Свешникова, который благодаря зрительскому успеху был продлен на три сезона. В центре сюжета «Контейнера» — героиня Оксаны Акиньшиной Александра, которую нанимают выносить и родить ребенка для обеспеченной пары с Рублевки. Саше нужны деньги, чтобы переехать в Испанию, но будущие родители малыша предлагают суррогатной маме поселиться в их загородном доме. Помимо постоянных разногласий с Белозеровыми, у Саши возникает еще одна проблема — возвращение ее бывшего возлюбленного (Артем Быстров), который обещает раскрыть тайну девушки.
Филипп Янковский исполнил роль хозяина жизни Вадима Юрьевича Белозерова. Но в течение всех трех сезонов персонаж переживает трансформацию. В первом — нам показывают яркого и благополучного персонажа, жизнь которого на самом деле не так прекрасна. Во втором — Белозерова пытаются убить, а в третьей части происходят события, которые угрожают благополучию его семьи.
По словам Янковского, у него впервые был такой опыт — играть одного персонажа на протяжении нескольких сезонов. Актер признавался, что ему всегда было интересно возвращаться на площадку проекта, так как сложилась настоящая кинематографическая семья. Филипп Олегович добавил, что ни в коем случаем не оправдывает поступки Вадима, но играя его, старался все-таки придать ему какую-то человечность.
3. «Волшебный участок»
Действие комедийного фэнтези, второй сезон которого выйдет в 2025 году, происходит в альтернативной вселенной, где вместе с обычными людьми живут фольклорные — Баба-яга, Змей Горыныч и многие другие. По сюжету бывший снайпер Леха (Николай Наумов) попадает на службу в «Волшебный участок», сотрудники которого борются со сказочными нарушителями спокойствия. Без этих правоохранителей Москва давно бы горела синим пламенем.
В этой мистической истории Филипп Янковский играет роль «оборотня в погонах». Для подчиненных он полковник Вадим Воронов, который курирует отдел по борьбе со сказочными преступлениями. Быть начеку ему позволяет его суперсила — он может превращаться в ворона. Но у героя есть еще один секрет: преследуя личные цели, он сотрудничает со злодеями.
Зловещий образ Воронова дополняет стильный черный плащ. По мнению поклонников сериала, герой Янковского берет своей харизмой, поэтому Никита Кологривый, который воплощает Вадима Демидовича в молодости, сильно проигрывает старшему коллеге.
4. «Прелесть»
Месть, одержимость золотом и, конечно же, любовь в духе истории о Ромео и Джульетте — центральные темы суровой криминальной драмы Динара Гарипова «Прелесть». Действие сериала происходит в провинциальном городке, который известен своим заводом по переработке драгоценных металлов. Предприятием управляет бизнесмен Осинский (Филипп Янковский), которому противостоит бывший его директор, мафиози Леонид Максимович (Олег Меньшиков). По воле случая в их дуэль вмешивается молодой автоугонщик Цыган (Федор Федотов) — народный мститель, чей отец пал жертвой старых махинаций Осинского.
«Прелесть» привлекает к себе особое внимание за счет тандема харизматичных авторитетов в исполнении Меньшикова и Янковского. В интервью Филипп Олегович отметил, что в этом проекте все сложилось наилучшим образом — интересный сценарий, талантливые актеры-коллеги и создатели. Режиссер сериала работал над вторым сезоном многосерийного детектива «Территория», а в послужном списке продюсеров проекты «Батя», «Праздники», «Реальные пацаны».
5. «Лихие»
Сюжет этой криминальной драмы основан на реальных событиях. В центре его — егерь Павел Лиховцев (Артем Быстров), который вынужденно переезжает с семьей из деревни в Хабаровск. Друг Юра по кличке Краб впутывает Лиховцева в дела преступной организации «Общак». Павел и его старший сын Женя становятся киллерами.
Филипп Янковский воплотил в «Лихих» роль криминального авторитета Аслана Хасановича, более известного как Тунгус. Этот серый кардинал даже в заключении умудряется управлять всеми процессами, вызывая трепет не только у бандитов. Помочь Тунгуса просит бывший сотрудник ФСБ Кармазов, для которого поймать Лиховцева — дело жизни.
Несмотря на то, что персонаж Янковского — не ключевой, он цепляет зрителя своим хладнокровием и мрачной сдержанностью. Зрители отметили, что актеру действительно свойственна зэковская органика, вспомнить хотя бы Ивана Денисовича из фильма Глеба Панфилова, за которого Филипп Янковский выиграл на фестивале в Локарно приз за актерскую игру, а также получил «Золотого орла» как лучший артист 2022 года.
6. «Монастырь»
Конец 2022 года подарил поклонникам таланта Янковского еще один его шикарный образ. В амбициозном проекте с Анастасией Ивлеевой и Марком Эйдельштейном «Монастырь» артист сыграл старца Варсонофия — настоятеля обители, который воспитывает сына-подростка и свалившуюся на голову блудницу-содержанку.
Примечательно, что за несколько месяцев до премьеры на фестивале «Пилот» зрители и критики могли увидеть сериал «Приход», где Филипп Янковский сыграл погрязшего в пороках священника. В «Монастыре» у него диаметрально противоположная роль: умный, человеколюбивый и тонко чувствующий свою паству батюшка.