Отмечающая 90-летие актриса Наталья Фатеева рассказала о своем здоровье

«Вы же знаете, что я дважды пострадала из-за непрофессионализма и равнодушия врачей. Сначала они просмотрели у меня коксартроз. А потом мне сделали две операции на тазобедренном суставе и внесли инфекцию. Поэтому сейчас хожу на костылях. Но летом все же бываю на улице. И даже в магазин выхожу. Приспособилась. Хотя костыли меня здорово ограничивают», — поделилась актриса.