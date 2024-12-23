Кяро, Снаткина и Урсуляк снимаются в продолжении «Черного облака» с Янковским

Завершились съемки второго сезона сериала «Черное облако» — загадочного, с сюрреалистическим замесом триллера о последствиях подавленной злости с Марией Мацель в главной роли. В продолжении вернутся знакомые герои и появятся новые персонажи, которых сыграли Кирилл Кяро, Александра Урсуляк и Анна Снаткина.
Первый сезон погружал в запутанные отношения студентки Оли с ее родителями, подругами, бойфрендом и даже психологом. Злившаяся на всех девушка стала замечать, что ее ярость не растворяется в воздухе, а находит себе жертв. При странных обстоятельствах люди вокруг Оли начинали умирать.
События продолжения разворачиваются спустя полгода. Согласно синопсису, мать Оли Оксана (Марьяна Спивак) ровным счетом ничего не помнит о том, что произошло. Женщина только подозревает, что ее подавленные эмоции приводят к катастрофическим последствиям, и что эта убийственная способность может передаваться по наследству. Оксане предстоит выбрать одно из двух: поддаться чувству вины или попробовать помочь себе и дочери.
Во втором сезоне на экране появятся погибшие персонажи, среди них девушка Алина (Ангелина Пахомова) и университетская преподавательница Красная Шапочка (Людмила Чиркова). С их помощью откроются ответы на многие подвисшие вопросы.
В актерский состав вернулись Филипп Янковский, Алексей Розин и Светлана Камынина, а Кузьма Котрелев и Дарья Коныжева стали новичками в проекте.
Над продолжением «Черного облака» вновь работали сценарист Дарья Грацевич и режиссер Карен Оганесян. Постановщик пояснил, что «второй сезон посвящен именно природе черного облака» и тому, «что приводит к этой злости, которая с течением времени копится внутри человека и в итоге становится разрушительной для него и для людей рядом».
«Зачастую авторы ко второму сезону выдыхаются, но, читая сценарий продолжения “Черного облака”, я поразился тому, как круто переплетены сюжеты первого и второго сезонов», — восхитился Кирилл Кяро.
Премьера второго сезона сериала «Черное облако» состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году.