Кяро, Снаткина и Урсуляк снимаются в продолжении «Черного облака» с Янковским

События продолжения разворачиваются спустя полгода. Согласно синопсису, мать Оли Оксана (Марьяна Спивак) ровным счетом ничего не помнит о том, что произошло. Женщина только подозревает, что ее подавленные эмоции приводят к катастрофическим последствиям, и что эта убийственная способность может передаваться по наследству. Оксане предстоит выбрать одно из двух: поддаться чувству вины или попробовать помочь себе и дочери.