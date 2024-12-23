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Кяро, Снаткина и Урсуляк снимаются в продолжении «Черного облака» с Янковским

В продолжении мистического сериала оживут персонажи, погибшие в первом сезоне
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Кирилл Кяро на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Кирилл Кяро на съемках второго сезона сериала «Черное облако»

Завершились съемки второго сезона сериала «Черное облако» — загадочного, с сюрреалистическим замесом триллера о последствиях подавленной злости с Марией Мацель в главной роли. В продолжении вернутся знакомые герои и появятся новые персонажи, которых сыграли Кирилл Кяро, Александра Урсуляк и Анна Снаткина.

Первый сезон погружал в запутанные отношения студентки Оли с ее родителями, подругами, бойфрендом и даже психологом. Злившаяся на всех девушка стала замечать, что ее ярость не растворяется в воздухе, а находит себе жертв. При странных обстоятельствах люди вокруг Оли начинали умирать.

Мария Мацель и Кузьма Котрелев на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Мария Мацель и Кузьма Котрелев на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Кирилл Кяро на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Кирилл Кяро на съемках второго сезона сериала «Черное облако»

События продолжения разворачиваются спустя полгода. Согласно синопсису, мать Оли Оксана (Марьяна Спивак) ровным счетом ничего не помнит о том, что произошло. Женщина только подозревает, что ее подавленные эмоции приводят к катастрофическим последствиям, и что эта убийственная способность может передаваться по наследству. Оксане предстоит выбрать одно из двух: поддаться чувству вины или попробовать помочь себе и дочери.

Филипп Янковский и Марьяна Спивак на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Филипп Янковский и Марьяна Спивак на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Анна Снаткина на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Анна Снаткина на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Карен Оганесян и Александра Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Карен Оганесян и Александра Урсуляк на съемках второго сезона сериала «Черное облако»

Во втором сезоне на экране появятся погибшие персонажи, среди них девушка Алина (Ангелина Пахомова) и университетская преподавательница Красная Шапочка (Людмила Чиркова). С их помощью откроются ответы на многие подвисшие вопросы.

В актерский состав вернулись Филипп Янковский, Алексей Розин и Светлана Камынина, а Кузьма Котрелев и Дарья Коныжева стали новичками в проекте.

Алексей Розин и Светлана Камынина на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Алексей Розин и Светлана Камынина на съемках второго сезона сериала «Черное облако»

Над продолжением «Черного облака» вновь работали сценарист Дарья Грацевич и режиссер Карен Оганесян. Постановщик пояснил, что «второй сезон посвящен именно природе черного облака» и тому, «что приводит к этой злости, которая с течением времени копится внутри человека и в итоге становится разрушительной для него и для людей рядом».

«Зачастую авторы ко второму сезону выдыхаются, но, читая сценарий продолжения “Черного облака”, я поразился тому, как круто переплетены сюжеты первого и второго сезонов», — восхитился Кирилл Кяро.

Кирилл Кяро и Дарья Коныжева на съемках второго сезона сериала «Черное облако»
Кирилл Кяро и Дарья Коныжева на съемках второго сезона сериала «Черное облако»

Премьера второго сезона сериала «Черное облако» состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году.

Черное облако
6.6
Черное облако
2023/Россия
18+
драма
триллер
детектив