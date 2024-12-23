Фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Замыкает тройку лидеров российская семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год», собравшая порядка 89,8 млн рублей за прошедшие выходные. По сюжету Снежная королева и Дед Мороз находятся в конфликте из-за давней ссоры. Их пути разошлись, когда Снежная королева похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Однако спустя тысячи лет мальчик Юра случайно находит ледяной посох сказочного героя и невольно освобождает Снежную королеву. Она решает отомстить и придумывает план, как заморозить весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать ее козням, Деду Морозу понадобится помощь Бабы-Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы. Роли в фильме сыграли Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.