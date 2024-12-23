Фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семейная комедия-фэнтези «Домовенок Кузя» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 223,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 19 по 22 декабря.
По сюжету фильма домовенок Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и попадает в квартиру девочки Наташи и ее родителей. Главный герой преследует свою основную цель — найти волшебный сундучок, исполняющий желания. Однако в этом ему помешает известная колдунья, у которой есть свои коварные планы. Роли в кинокартине сыграли Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова и Олег Комаров.
Вторую строчку занял комедийный фильм «Елки 11», собравший 154,6 млн рублей за прошедшие выходные. Как и предыдущие части фильма, картина рассказывает о чудесах, происходящих в канун Нового года. Роли в фильме исполнили Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков и другие.
Замыкает тройку лидеров российская семейная комедия «Баба Яга спасает Новый год», собравшая порядка 89,8 млн рублей за прошедшие выходные. По сюжету Снежная королева и Дед Мороз находятся в конфликте из-за давней ссоры. Их пути разошлись, когда Снежная королева похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Однако спустя тысячи лет мальчик Юра случайно находит ледяной посох сказочного героя и невольно освобождает Снежную королеву. Она решает отомстить и придумывает план, как заморозить весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать ее козням, Деду Морозу понадобится помощь Бабы-Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы. Роли в фильме сыграли Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко и другие.