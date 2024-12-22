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Дженнифер Лопез рассказала о преодолении трудностей после развода

Актриса призналась, что извлекает из трудностей урок
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопез рассказала, как справляется со сложностями после расставания с Беном Аффлеком.

«Я преодолеваю трудности не потому, что что они происходят со мной, а потому, что они происходят для меня. Я извлекаю из этого урок. Думая об этом в таком ключе, я сохраняю более позитивный настрой, мне легче воспринимать это как опыт… Чему я должна здесь научиться? Случайностей не бывает. Все происходит не просто так. Все происходит по какой-то причине, все происходит для чего-то», — сообщила Джей Ло в интервью британскому Vogue.

В заключение артистка отметила, что зачастую спрашивает сама себя: «Как я могу выйти из этой ситуации лучше, сильнее, мудрее и развиваться дальше?».

«Я думаю про себя: “Спасибо тебе, Господи. Мне жаль, что этот урок занял у меня так много времени. Мне жаль, что тебе пришлось делать это со мной так много раз”. Я должна была понять это два или три раза назад. Теперь я понимаю», — откровенно размышляла 55-летняя Лопез в беседе с журналом Interview.