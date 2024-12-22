Дженнифер Лопез рассказала о преодолении трудностей после развода

«Я преодолеваю трудности не потому, что что они происходят со мной, а потому, что они происходят для меня. Я извлекаю из этого урок. Думая об этом в таком ключе, я сохраняю более позитивный настрой, мне легче воспринимать это как опыт… Чему я должна здесь научиться? Случайностей не бывает. Все происходит не просто так. Все происходит по какой-то причине, все происходит для чего-то», — сообщила Джей Ло в интервью британскому Vogue.