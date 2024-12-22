60-летняя Моника Беллуччи снялась в прозрачном платье

Актриса Моника Беллуччи стала лицом нового выпуска журнала Telva. Артистка опубликовала фото в соцсети.
60-летняя Беллуччи предстала на обложке с объемной укладкой и макияжем с черной подводкой. Актриса позировала с голыми плечами и кольцом, инкрустированным бриллиантами. На другом кадре знаменитость была запечатлена в черном прозрачном макси-платье в горошек, колье и туфлях на каблуках. Звезда также примерила розовое платье-конус, черную прозрачную блузу и облегающее платье. Автором съемки выступил фотограф Хесус Иснард.
Несколько недель назад Моника Беллуччи и Тим Бертон стали гостями церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер появился на публике в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.
Слухи о романе Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером.