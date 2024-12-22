60-летняя Моника Беллуччи снялась в прозрачном платье

60-летняя Беллуччи предстала на обложке с объемной укладкой и макияжем с черной подводкой. Актриса позировала с голыми плечами и кольцом, инкрустированным бриллиантами. На другом кадре знаменитость была запечатлена в черном прозрачном макси-платье в горошек, колье и туфлях на каблуках. Звезда также примерила розовое платье-конус, черную прозрачную блузу и облегающее платье. Автором съемки выступил фотограф Хесус Иснард.