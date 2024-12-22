Жена Милоша Биковича показала фото сына на Красной площади

Сербская модель и юристка Ивана Малич показала в соцсети редкую фотографию сына, которого родила от актера Милоша Биковича.
Ивана Малич прогулялась с сыном Василием по Красной площади. На снимке мальчик лежал в коляске, которая стояла на фоне храма Василия Блаженного. Лицо ребенка было прикрыто.
Милош Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.
28 декабря прошлого года актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры. В конце апреля Бикович сообщил, что малыша назвали Василием.
В августе Ивана Малич выложила фото, где актер был запечатлен во время прогулки с ребенком на набережной. Артист позировал в бордовом поло, бежевых брюках, черной кепке и солнцезащитных очках. Сын Биковича сидел в коляске, которая была повернута боком к камере.