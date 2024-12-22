Жена Милоша Биковича показала фото сына на Красной площади

28 декабря прошлого года актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры. В конце апреля Бикович сообщил, что малыша назвали Василием.