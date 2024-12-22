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Константин Хабенский признался, что все еще верит в Деда Мороза

Актер рассказал, что бы попросил у Деда Мороза на Новый год
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: PersonaStars

Актер и режиссер Константин Хабенский заявил в беседе с kp.ru, что все еще верит в Деда Мороза.

По мнению Хабенского, артисту можно уходить из профессии, если тот перестал верить в Деда Мороза. Актер признался, что на Новый год попросил бы у сказочного персонажа, чтобы поскорее закончился конфликт между Россией и Украиной.

«Чтобы после этих тяжелых событий люди как можно быстрее пришли в себя. И мы бы поняли, что песня “Пусть всегда будет солнце” — это не просто песенка из нашего детства. В ее простых словах глубокий смысл», — заявил артист.

В октябре Хабенский признался, что его стали приглашать сниматься в Голливуде после выхода фильма «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова.

Хабенский отметил, что соглашался сниматься только в тех западных проектах, которые «попадали ему в душу». Он подчеркнул, что были предложения, от которых он отказывался. Часто причиной отказа становилось «третьесортное представление о России» в сценарии проекта.