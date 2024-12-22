Агата Муцениеце показала фигуру в абсолютно прозрачном платье

На прошлой неделе возникли слухи о романе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET. По словам журналистов, знаменитости охотно позировали перед камерами. Репортеры отметили, что уже некоторое время ходят сплетни, что артистов связывают романтические отношения.