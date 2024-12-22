Агата Муцениеце показала фигуру в абсолютно прозрачном платье

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
Муцениеце показала фото, сделанные во время работы в театре-кабаре Crave. На одном из кадров актриса позировала в абсолютно прозрачном платье, украшенном стразами. Артистка также надела очки в черной оправе. Знаменитость была запечатлена с уложенными волосами и макияжем с красной помадой.
«Не перестану признаваться в любви этому месту. У нас большая история впереди! Но скажу спасибо за такой красивый путь в 2024 году», — подписала фото актриса.
На прошлой неделе возникли слухи о романе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой. Издание Super.ru писало, что артистка вместе с дочерью Мией и певцом появились на шоу театра SVET. По словам журналистов, знаменитости охотно позировали перед камерами. Репортеры отметили, что уже некоторое время ходят сплетни, что артистов связывают романтические отношения.
На днях Агата Муцениеце и Петр Дранга посетили премьеру фильма «Братья». Они вместе позировали перед фотографами.