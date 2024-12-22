Назван вероятный претендент на роль следующего Джеймса Бонда

Издание The Hollywood Reporter опубликовало прогнозы, согласно которым новым Джеймсом Бондом станет Джош О’Коннор, известный по сериалу «Корона» и другим фильмам.
«Не будем забывать, что светловолосый Крейг считался весьма спорным выбором, когда о нем впервые было объявлено в 2005 году. Таким образом, 2025-й станет годом, когда мы наконец узнаем личность нового Джеймса Бонда, и это будет не Тейлор-Джонсон. Им станет английский актер, стоящий в шаге от статуса суперзвезды — знакомый зрителям, но пока не слишком примелькавшийся, с соблазнительной улыбкой, непринужденным острым чувством юмора и изрядной харизмой. Следующим Джеймсом Бондом станет Джош О’Коннор», — заявляет издание.
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом считали Аарона Тейлора-Джонсона, который недавно был признан самым красивым мужчиной мира. Однако отсутствие у него значительных ролей и провал фильма «Крейвен-охотник» повлияли на ситуацию.