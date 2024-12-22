В Дубае состоялся фестиваль российского кино

Как подчеркнула Фролова, организаторы активно работали над тем, чтобы сделать фестиваль привлекательным для эмиратских зрителей, поскольку одной из основных целей мероприятия был культурный обмен между ОАЭ и Россией. По ее словам, представленные на фестивале картины нашли отклик у местной аудитории, для которой российское кино остается мало изученным направлением, несмотря на его богатую историю и разнообразие жанров.