В Дубае состоялся фестиваль российского кино

ДУБАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Фестиваль российского кино завершился в Дубае показом картины «Сто лет тому вперед», снятой режиссером Александром Андрющенко. Как сообщила ТАСС заместитель гендиректора «Роскино» Оксана Фролова, за три дня фестиваль посетили более 500 человек.
Мероприятие, организованное «Роскино» при поддержке Министерства культуры России, проходило с 19 по 21 декабря в одном из кинотеатров сети Roxy Cinemas. В программу фестиваля вошли пять картин — художественный фильм «Вызов», съемки которого проходили в космосе, спортивная драма «Триумф», приключенческий мюзикл «Бременские музыканты», детское фэнтези «Сто лет тому вперед», а также семейная комедия «Чебурашка», ставшая самым кассовым проектом в истории российского кинопроката. Все фильмы демонстрировались на русском языке с английскими субтитрами.
Как подчеркнула Фролова, организаторы активно работали над тем, чтобы сделать фестиваль привлекательным для эмиратских зрителей, поскольку одной из основных целей мероприятия был культурный обмен между ОАЭ и Россией. По ее словам, представленные на фестивале картины нашли отклик у местной аудитории, для которой российское кино остается мало изученным направлением, несмотря на его богатую историю и разнообразие жанров.
«После сеансов зрители делились своими впечатлениями и благодарили за возможность познакомиться с российским кино. Во время фестиваля мы провели традиционное анкетирование, в рамках которого посетители могли указать, понравился им фильм или нет. В целом статистика говорит, что картины были приняты очень успешно», — сказала Фролова в беседе с корреспондентом ТАСС.
На открытии фестиваля присутствовали генконсул РФ в Дубае Олег Фомин, представители правительства эмирата, а также местные кинематографисты и художники.
«Для меня это прекрасная возможность открыть русское кино и познакомиться с русской диаспорой. Приятно видеть, что правительство России поддерживает инициативы, благодаря которым мы можем взаимодействовать с русской диаспорой в ОАЭ, особенно в сфере искусства», — сказал корреспонденту ТАСС эмиратский художник Халил Абдель Вахид, возглавляющий департамент изящных искусств в Управлении культуры Дубая.
Дни российского кино за рубежом проводятся с 2020 года. За это время «Роскино» представило отечественные картины в 37 странах, собрав около 8,8 млн зрителей. Во многих странах, включая ОАЭ, фестиваль российского кино проходил несколько раз. Основная цель мероприятия — познакомить зарубежную аудиторию с работами современных российских кинематографистов. В рамках одного фестиваля организаторы как правило выбирают для показа картины разных жанров — от документального и авторского кино до анимации и сериалов.