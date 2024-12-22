Звезда «Аноры» раскрыла подробности интимных сцен с российским актером

Некоторые эксперты и критики, среди которых оказались координаторы секс-сцен в культовых фильмах, например «Кабаре», посчитали, что если все статисты и члены съемочной группы были согласны, что актеры сами справятся с задачей и никого это не смущало, то никаких скандалов в такой ситуации быть не может. С другой стороны, проблемы могут возникнуть позже, когда кто-то обратится с жалобами на то, что происходило на съемочной площадке у Шона Бэйкера.