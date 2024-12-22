«Уже почти выздоровел»: сын Щербакова рассказал о его состоянии

17 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что 75-летнего актера перевели из реанимации в обычную палату. По данным издания, артист попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. У него выявили ряд серьезных хронических заболеваний, к примеру, проблемы с лучезапястными суставами.