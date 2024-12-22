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«Уже почти выздоровел»: сын Щербакова рассказал о его состоянии

Василий Щербаков поделился подробностями о состоянии своего отца
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Борис Щербаков «выздоравливает», до Нового года его выпишут из больницы. Об этом «Газете.Ru» сообщил сын актера Василий Щербаков.

«До Нового года выпишут, он уже почти выздоровел. Сегодня его навещал, он в отличном настроении», — сказал Щербаков-младший.

17 декабря Telegram-канал 112 сообщил, что 75-летнего актера перевели из реанимации в обычную палату. По данным издания, артист попал в реанимацию из-за снижения натрия в крови. У него выявили ряд серьезных хронических заболеваний, к примеру, проблемы с лучезапястными суставами.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Близкие артиста уточнили, что артист попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.