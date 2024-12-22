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Роберта Дауни-мл. впервые за долгое время засняли с женой на свидании

Актер появился на публике вместе с женой Сьюзан

Роберта Дауни-мл. засняли с женой Сьюзан на свидании в ресторане. Об этом сообщает TMZ.

Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Левин
Роберт Дауни-мл. и Сьюзан ЛевинИсточник: Legion-Media.ru

Актер выбрал для выхода бархатный пиджак, футболку с принтом, черные брюки и шляпу. Его жена Сьюзан предпочла платье в клетку и бежевое пальто. Образ дополнили лакированные сапоги и сумка через пояс. Пара редко появляется на публике вместе.

«Идеальные», «Пример для подражания», «Какие вы прекрасные», «Берегите друг друга», — написали пользователи соцсетей в комментариях к статье.

Роберт Дауни-мл. и Сьюзан Левин познакомились во время работы над фильмом «Готика», а через два года поженились. Супруги воспитывают двоих общих детей: 12-летнего сына Экстона и 9-летнюю дочь Эйври.

У актера также есть сын Индио, которому в сентябре исполнится 30 лет. Он родился в первом браке артиста с певицей и моделью Деборой Фалконер, супруги официально развелись в 2004 году, когда у Дауни-мл. уже был роман с Сьюзан Левин.