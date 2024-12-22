Роберта Дауни-мл. впервые за долгое время засняли с женой на свидании

У актера также есть сын Индио, которому в сентябре исполнится 30 лет. Он родился в первом браке артиста с певицей и моделью Деборой Фалконер, супруги официально развелись в 2004 году, когда у Дауни-мл. уже был роман с Сьюзан Левин.