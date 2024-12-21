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Песню Робби Уильямса отстранили от участия в «Оскаре»

Песня из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» была исключена из шорт-листа кинопремии «Оскар 2025»

Песня Робби Уильямса «Forbidden Road» из фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса» (2024) была исключена из шорт-листа кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Выяснилось, что композиция «включает в себя материал из существующей песни, которая не была написана для фильма», и поэтому не имеет права претендовать на награду, — песни-претенденты должны быть «оригинальными и написанными специально для фильма».

Авторство «Forbidden Road» официально приписывается Уильямсу, Фредди Векслеру и Саше Скарбеку, сейчас она также номинирована на «Золотой глобус» как лучшая оригинальная песня.

Однако в мелодии «Forbidden Road» нашли сходство с мелодией песни «I Got a Name» Чарльза Фокса и Нормана Гимбела, исполненной Джимом Кроче в фильме 1973 года «Последний американский герой».

В итоге более чем 400 членам музыкального отделения было разослано письмо, в котором исполнительный комитет номинации указал на это сходство.