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«Анора» понравилась Бараку Обаме

Экс-президент США Барак Обама составил список лучших, на его взгляд, фильмов 2024 года
"Анора" понравилась Бараку Обаме
"Анора" понравилась Бараку ОбамеИсточник: Газета.Ру

Экс-президент США Барак Обама составил список лучших, на его взгляд, фильмов 2024 года. Ставшим традиционным для него списком политик поделился в социальной сети X.

Обаме понравились картины «Все, что нам кажется светом», «Конклав», «Уроки фортепиано», «Семя священного инжира», «Дюна: Часть вторая», «Анора», «Диди», «Боб Дилан: Никому не известный» и другие.

Фильмы «Анора», «Конклав», «Боб Дилан: Никому не известный» и «Дюна: Часть вторая» широко обсуждаются кинокритиками как возможные претенденты на главную награду кинопремии «Оскар».

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.