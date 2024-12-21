«Анора» понравилась Бараку Обаме

Экс-президент США Барак Обама составил список лучших, на его взгляд, фильмов 2024 года. Ставшим традиционным для него списком политик поделился в социальной сети X.
Обаме понравились картины «Все, что нам кажется светом», «Конклав», «Уроки фортепиано», «Семя священного инжира», «Дюна: Часть вторая», «Анора», «Диди», «Боб Дилан: Никому не известный» и другие.
Фильмы «Анора», «Конклав», «Боб Дилан: Никому не известный» и «Дюна: Часть вторая» широко обсуждаются кинокритиками как возможные претенденты на главную награду кинопремии «Оскар».
В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.