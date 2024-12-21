52-летняя София Вергара вышла на публику в «голом» корсете с глубоким декольте

Актриса София Вергара появилась на публике в прозрачном корсете. Снимками она поделилась в соцсети.
52-летняя Вергара позировала в черных кожаных брюках, «голом» корсете из кружева бордового цвета и с глубоким декольте. Она распустила завитые в локоны волосы и сделала яркий макияж.
В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын. В 2015 году София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. В июле 2023 года они расстались после семи лет брака.
В июле этого года Софию Вергару засняли на свидании. Актриса ела пасту и наслаждалась отдыхом в Италии.