52-летняя София Вергара вышла на публику в «голом» корсете с глубоким декольте

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын. В 2015 году София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. В июле 2023 года они расстались после семи лет брака.