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52-летняя София Вергара вышла на публику в «голом» корсете с глубоким декольте

Актриса София Вергара появилась на публике в прозрачном корсете
52-летняя София Вергара вышла на публику в «голом» корсете с глубоким декольте
52-летняя София Вергара вышла на публику в «голом» корсете с глубоким декольтеИсточник: Газета.Ру

Актриса София Вергара появилась на публике в прозрачном корсете. Снимками она поделилась в соцсети.

52-летняя Вергара позировала в черных кожаных брюках, «голом» корсете из кружева бордового цвета и с глубоким декольте. Она распустила завитые в локоны волосы и сделала яркий макияж.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын. В 2015 году София Вергара вышла замуж за актера Джо Манганьелло. В июле 2023 года они расстались после семи лет брака.

В июле этого года Софию Вергару засняли на свидании. Актриса ела пасту и наслаждалась отдыхом в Италии.