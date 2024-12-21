Борисов рассказал, как относится к Эйдельштейну: «Очень дорог и важен для меня»

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, потому что это для меня многое значит (и не только для меня). Это будто рождественский подарок. Это моя первая роль на английском языке. Знаете, “Анора” — это фильм о взаимоотношениях, об открытости, о любви. И я очень счастлив, что вам этот фильм тоже понравился. Спасибо! Счастливого Рождества!» — отметил актер.