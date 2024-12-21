Борисов рассказал, как относится к Эйдельштейну: «Очень дорог и важен для меня»

Юра Борисов рассказал, что Марк Эйдельштейн стал для него по-настоящему близким человеком во время съемок фильма «Анора», которые проходили в Америке. Актер признался, что не представляет, как бы работал в чужой стране без коллеги.
«Я не могу представить этот фильм без Марка. Я не могу представить свою работу, свою роль и свою жизнь в США в этот период без него. Он очень дорог и важен для меня. Как для меня, так и для этого фильма, каким я его вижу», — отметил Борисов.
Кроме того, актер записал видеооткрытку, в которой обратился к западной прессе и кинокритикам. 32-летний Борисов поблагодарил их за то, что оценили его работу в картине, и поздравил всех с наступающим Рождеством.
«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, потому что это для меня многое значит (и не только для меня). Это будто рождественский подарок. Это моя первая роль на английском языке. Знаете, “Анора” — это фильм о взаимоотношениях, об открытости, о любви. И я очень счастлив, что вам этот фильм тоже понравился. Спасибо! Счастливого Рождества!» — отметил актер.
Юра Борисов был отмечен несколькими престижными международными наградами, а также номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана». Также он может попасть в список претендентов на получение «Оскара».
Напомним, в фильме «Анора» актер сыграл немногословного «решалу» Игоря, который должен следить за сыном российского олигарха Ваней (Марк Эйдельштейн). Парень после знакомства со стриптизершей Анорой (Майки Мэдисон) решил на ней жениться. Однако его родители (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков), узнав об импульсивном поступке сына, пытаются заставить его аннулировать брак.
Премьера «Аноры» состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».