Любовь Аксенова призналась, что ради роли готова набрать вес

«Принять себя — это путь. Каждый раз отслеживаю внутренний голос, который говорит, что со мной что-то не так. Иногда просто игнорирую его, иногда с ним договариваюсь. Нравиться себе важно, и это касается не только актрис. Но еще важно не перебарщивать, как с самолюбованием, так и с самокритикой», — считает звезда сериала «Преступление и наказание».