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Любовь Аксенова призналась, что ради роли готова набрать вес

Актриса рассказала, на какие эксперименты может пойти ради работы
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова

Любовь Аксенова рассказала, на какие изменения во внешности готова ради съемок. Так, 34-летняя актриса не против набрать вес, если это будет необходимо для роли.

«Мне было бы любопытно каким-то образом изменить тело, набрать в весе, можно массу, либо наоборот похудеть. Как вариант — освоить новый навык для кадра: хоть колесо сделать, хоть боевыми искусствами овладеть», — рассказала Аксенова в интервью журналу The Voice.

Актриса подчеркнула, что себя и свою внешность важно принимать. При этом порой у нее самой бывают моменты, когда что-то в себе может не нравиться.

«Принять себя — это путь. Каждый раз отслеживаю внутренний голос, который говорит, что со мной что-то не так. Иногда просто игнорирую его, иногда с ним договариваюсь. Нравиться себе важно, и это касается не только актрис. Но еще важно не перебарщивать, как с самолюбованием, так и с самокритикой», — считает звезда сериала «Преступление и наказание».

Напомним, Любовь Аксенова дебютировала в кино в 2009 году. Она известна по таким проектам, как «Почка», «Жить жизнь», «Бывшие» и другим.

Ранее Любовь Аксенова рассказала, как в начале карьеры подавала чай на площадке.