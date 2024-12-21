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Звезду «Зачарованных» раскритиковали за селфи без макияжа: «Выглядит на все 62»

Алисса Милано показала себя без макияжа и фильтров в день рождения

Алисса Милано в личном блоге опубликовала селфи в честь своего дня рождения — 19 декабря ей исполнилось 52 года. Звезда сериала «Зачарованные» запечатлела себя без макияжа и фильтров.

Алисса Милано, фото: соцсети
Алисса Милано, фото: соцсети

«Мои 52. Никакого макияжа. Без фильтров. Счастье. Я люблю вас всех. Даже хейтеров. Если вы можете ненавидеть незнакомых людей — я же могу их любить. Так что… Я вас люблю», — отметила актриса.

Она также пояснила, что у нее сделан микроблейдинг бровей (татуаж бровей).

Читатели Daily Mail раскритиковали актрису за ее естественное фото, напомнив ей, что ранее она колола себе ботокс.

«Подводка для глаз, нарисованные брови, блеск для губ. Ага, без макияжа», «Никаких фильтров — только филлеры. И в любом случае ботокс», «Как-то слишком высокого мнения о себе», «Ужасные брови», «Она выглядит на все 62», — писали они.

Напомним, Алисса Милано — известная американская актриса, которую многие знают как исполнительницу роли Фиби в сериале «Зачарованные». Также она снималась в таких проектах, как «Кто здесь босс?», «Мелроуз Плейс», «Любовницы» и других.