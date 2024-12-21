Тильда Суинтон получит почетную награду престижного кинофестиваля

Звезда фильмов «Выживут только любовники» и «Доктор Стрендж» Тильда Суинтон получит почетную награду известного европейского кинофестиваля. Об этом сообщает портал Deadline.
Сообщается, что актрисе вручат почетного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2025 году. Эту новость подтвердили и организаторы киносмотра.
«Она внесла в кино так много человечности, интеллекта, юмора, стиля. Она постоянно расширяет своими работами наши представления о мире и искусстве», — заявила директор «Берлинале» Триша Таттл.
Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» за роль в американском фильме.