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Тильда Суинтон получит почетную награду престижного кинофестиваля

Актрису отметят на Берлинском кинофестивале
Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Алексей Молчановский

Звезда фильмов «Выживут только любовники» и «Доктор Стрендж» Тильда Суинтон получит почетную награду известного европейского кинофестиваля. Об этом сообщает портал Deadline.

Сообщается, что актрисе вручат почетного «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале в 2025 году. Эту новость подтвердили и организаторы киносмотра.

«Она внесла в кино так много человечности, интеллекта, юмора, стиля. Она постоянно расширяет своими работами наши представления о мире и искусстве», — заявила директор «Берлинале» Триша Таттл.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов был номинирован на «Золотой глобус» за роль в американском фильме.