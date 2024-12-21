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Анджелина Джоли выучила французский ради новой роли

Сейчас Джоли живет в Париже из-за съемок
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Анджелина Джоли выучила французский язык ради новой роли в фильме «Стежки». Об этом сообщает Dailу Mail.

Как уточняет издание, для байопика «Мария» Джоли за короткий срок изучила азы оперного пения. Теперь актриса освоила французский язык и снимается в фильме, говоря только на нем. В своей личной жизни она также практикует язык. Сейчас Джоли живет в Париже из-за съемок.

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что картина «Стежки» режиссера Алис Винокур расскажет о мире высокой моды, а действие начинается в Париже.

Анджелина Джоли уже говорила по-французски в фильме «Забирая жизни», но это было 20 лет назад.