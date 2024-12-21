Анджелина Джоли выучила французский ради новой роли

Как уточняет издание, для байопика «Мария» Джоли за короткий срок изучила азы оперного пения. Теперь актриса освоила французский язык и снимается в фильме, говоря только на нем. В своей личной жизни она также практикует язык. Сейчас Джоли живет в Париже из-за съемок.