Анджелина Джоли выучила французский ради новой роли

Актриса Анджелина Джоли выучила французский язык ради новой роли в фильме «Стежки». Об этом сообщает Dailу Mail.
Как уточняет издание, для байопика «Мария» Джоли за короткий срок изучила азы оперного пения. Теперь актриса освоила французский язык и снимается в фильме, говоря только на нем. В своей личной жизни она также практикует язык. Сейчас Джоли живет в Париже из-за съемок.
Сюжет пока не раскрывается, но известно, что картина «Стежки» режиссера Алис Винокур расскажет о мире высокой моды, а действие начинается в Париже.
Анджелина Джоли уже говорила по-французски в фильме «Забирая жизни», но это было 20 лет назад.