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Швыдкой рассказал о последствиях ухода голливудских мейджоров

По словам Швыдкого, сейчас российский кинематограф переживает в высшей степени удачный период своего развития
Швыдкой рассказал о последствиях ухода голливудских мейджоров
Швыдкой рассказал о последствиях ухода голливудских мейджоровИсточник: Газета.Ру

Уход голливудских студий-мейджоров серьезно повлиял на развитие отечественного кинематографа, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. О последствиях перемен на отечественном кинорынке он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Швыдкого, сейчас российский кинематограф переживает в высшей степени удачный период своего развития.

«Например, мы выпускаем больше картин, чем когда бы то ни было, их число достигает двухсот, на стриминге выпускают до шестисот сериалов. Понятно, что это цифры, о которых мы могли мечтать еще пять лет тому назад», — размышляет он.

Швыдкой не сомневается, что уход мейджоров заставил РФ развивать собственное кинопроизводство, и государство стало выделять на производство кино «серьезные средства».

По его мнению, при любом дальнейшем развитии событий российские сериальные произведения уже достаточно серьезно закрепились.

Накануне программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев заявил, что Голливуд не сможет вернуть себе прежние позиции на российском рынке после ухода.