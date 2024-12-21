89-летняя звезда фильма «Три плюс два» рассказала о самочувствии после перелома

«Когда я заканчиваю уже ноги делать, понимаю, что должна встать, все положить на место. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Ключица же находится спереди. Люди падают на плечо», — вспоминает она, добавив, что на секунду потеряла сознание.