Путин наградил Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

В 1986 году был принят в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году остался в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова). Дебютировал в кино в 1984 году, исполнив эпизодическую роль в военно-исторической драме Владимира Любомудрова «Первая конная». Среди фильмов с его участием — «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Кара, «Двенадцать» Никиты Михалкова, «Цой» Алексея Учителя. В общей сложности актер снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.