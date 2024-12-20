Путин наградил Верника орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ Игоря Верника и орденом Дружбы народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации в пятницу.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом “За заслуги в культуре и искусстве” Верника Игоря Эмильевича — артиста федерального государственного бюджетного учреждения культуры “Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова”. — говорится в указе.
Кроме того, орденом Дружбы был награжден Дмитрий Харатьян «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Игорь Верник родился 11 октября 1963 году в семье народного артиста РФ режиссера Эмиля Верника и педагога Анны Верник. В 1984 году Верник окончил актерский факультет Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова).
В 1986 году был принят в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году остался в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова). Дебютировал в кино в 1984 году, исполнив эпизодическую роль в военно-исторической драме Владимира Любомудрова «Первая конная». Среди фильмов с его участием — «Мастер и Маргарита» режиссера Юрия Кара, «Двенадцать» Никиты Михалкова, «Цой» Алексея Учителя. В общей сложности актер снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.
Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в Узбекистане. Дебютировал в кино, будучи старшеклассником. Первая же роль — девятиклассник Игорь Грушко в драме Владимира Меньшова «Розыгрыш» (1976) — принесла ему зрительский успех. Среди наиболее известных киноработ: молодой милиционер Владимир Патрикеев в приключенческом фильме «Зеленый фургон» по повести Александра Козачинского, Дмитрий Пузырев в комедии «Частный детектив, или Операция “Кооперация”» Леонида Гайдая, Федор Соколов в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и другие.
Широкий зрительский успех получил образ Алексея Корсака, воплощенный актером в историко-приключенческих картинах Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» (1987), «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины III» (1992). Популярной стала песня «Не вешать нос, гардемарины!» в исполнении Харатьяна. Является членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств.