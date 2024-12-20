84-летний Аль Пачино вышел на прогулку с Леонардо ДиКаприо и его отцом

Актер Аль Пачино в черном пиджаке и брюках вышел на прогулку с Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает Dailу Mail.
На публике он появился с ДиКаприо и его отцом Джорджем. 84-летнего Аль Пачино засняли в черном пиджаке, брюках и кроссовках с белой подошвой. Образ дополнили солнцезащитные очки.
«Почему старики думают, что неопрятность делает их моложе и привлекательнее? Пачино выглядит грязным и бездомным», «Он когда-нибудь принимает душ и бреется?», — написали пользователи соцсетей.
В октябре представитель Аль Пачино уточнил, что актера и продюсера Нур Альфаллах связывает только дружба. По его словам, сейчас экс-возлюбленные «очень хорошие друзья». Они и дальше будут вместе воспитывать их общего сына Романа, который родился 16 июня 2023 года.
До этого Нур Альфаллах заметили в обществе другого мужчины — 68-летнего комика и ведущего Билла Мара. Папарацци сфотографировали знаменитостей, когда они уезжали из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.
У Аль Пачино есть четверо детей. У актера, который никогда не был женат, есть 34-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 23-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д’Анджело.