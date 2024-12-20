Этот симпатяга громко заявил о себе, дебютировав в фильме «Три воспоминания моей юности». Квентин Долмер сыграл главного героя в молодости, который на заре своих лет вспоминает лучшие моменты жизни. За эту роль он был номинирован на премию «Сезар» как самый многообещающий артист. После оглушительного успеха Квентин снялся еще в нескольких проектах, однако главных ролей ему больше не предлагали.