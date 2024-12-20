Франция славится не только модными домами, но и талантливыми, а главное — красивыми актерами. К примеру, Ален Делон влюблял в себя женщин по всему миру, но на смену секс-символу целой эпохи пришли молодые звезды, которые также очаровывают своим томным взглядом и ослепительной улыбкой.
Собрали французских актеров в возрасте до 40 лет с привлекательной внешностью.
1. Квентин Долмер, 30 лет
Этот симпатяга громко заявил о себе, дебютировав в фильме «Три воспоминания моей юности». Квентин Долмер сыграл главного героя в молодости, который на заре своих лет вспоминает лучшие моменты жизни. За эту роль он был номинирован на премию «Сезар» как самый многообещающий артист. После оглушительного успеха Квентин снялся еще в нескольких проектах, однако главных ролей ему больше не предлагали.
Следующей яркой работой Квентина Долмера стал проект «Синонимы», повествующий об эмигранте, который в поисках лучшей жизни приезжает во Францию. Драму отметили на Берлинском кинофестивале, присудив фавориту «Золотого медведя».
2. Венсан Лакост, 31 год
Этот актер с кудрявой шевелюрой дебютировал в кино в 16 лет, снявшись в мелодраме с красноречивым названием «Красивые парни». За роль подростка, переживающего кризис и первую любовь, Венсан Лакост был номинирован на премию «Сезар» как перспективный молодой актер, а также завоевал премию «Люмьер».
С возрастом Лакост стал пробоваться на более серьезные роли. В картине «Гиппократ» режиссера Томаса Лилти Венсан сыграл молодого врача и снова получил номинацию на «Сезар». Актер купается в женском внимании, но личную жизнь предпочитает держать в тайне. Официально Лакост не женат, но осенью 2024-го появились слухи о его свадьбе.
3. Жан-Батист Монье, 33 года
В кино этого красавца привел случай. Изначально Жан-Батист Монье занимался вокалом и выступал в хоре. На одном из кастингов его увидел режиссер Кристоф Барратье, работавший над фильмом «Хористы», и пригласил мальчика на главную детскую роль. Мир кино увлек Монье, и после этого он снялся в 20 проектах.
Благодаря высокому росту (194 см) и яркой внешности Жан-Батист пользуется популярностью не только у режиссеров, но и у поклонниц. Однако его сердце занято — он в отношениях с Леа Арнезедер. У пары есть сын Эзра, который родился в 2019 году.
4. Кев Адамс, 33 года
Звезда комедийных проектов Кев Адамс решил стать актером после того, как впервые увидел фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. Правда, драматическим актером Кев Адамс не стал, выбрав для себя юмористическое направление. Его кинодебют состоялся в фильме режиссера Данте Дезарта «Папаша в бегах». Однако наибольшую известность Кев приобрел благодаря своей главной роли в сказке «Новые приключения Аладдина».
Брюнет с большими глазами считается заядлым холостяком. У Адамса были романы с телеведущими, актрисами и даже с обладательницей титула «Мисс Вселенная-2016» Ирис Миттенар, но ни с одной из них Кев не создал семьи. Примечательно, что Адамс не считает себя привлекательным человеком, а в детстве его даже дразнили из-за лишнего веса.
5. Феликс Моати, 34 года
Сын французского режиссера Сержа Моати начал свою карьеру, когда был еще ребенком. В юности Феликсу чаще предлагали играть неудачников и маменькиных сынков, однако со временем в его послужном списке появились более серьезные герои.
При этом Феликс не оставил идею попробовать себя в роли режиссера и в 2016-м представил в Каннах короткометражку «После Сюзанны», которая была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь», а спустя два года — комедию «Два сына». Сейчас он занят очередной режиссерской работой, поэтому на личную жизнь времени почти не остается.
6. Жереми Капон, 34 года
Молодой и привлекательный француз сумел мастерски совместить два своих увлечения: музыку и кинематограф. Жереми Капон больше восьми лет выступает в группе, а параллельно очаровывает публику своими персонажами на экране. В картине «LOL [ржунимагу]» он сыграл обаятельного музыканта, покорившего сердце главной героини.
Капон продолжает сниматься и гастролировать в составе своего коллектива. Он ведет социальные сети, рассказывая о личной жизни. При этом о наличии второй половинки актер предпочитает молчать, оставляя поклонницам пространство для фантазии.
7. Лукас Браво, 36 лет
Популярность к французскому актеру пришла после выхода романтической комедии «Эмили в Париже», где он предстал в образе очаровательного повара. До этого Лукас Браво в основном участвовал в модных показах, однако после успеха окончательно сконцентрировался на актерской карьере.
Браво признавался, что привлекательная внешность мешает ему в работе, поскольку режиссеры предлагают ему однотипных персонажей. Сам же Лукас мечтает играть сложных героев с непростой судьбой. О своих романах актер предпочитает не распространяться. Ему приписывали отношения с коллегами, однако он отвергал слухи, подчеркивая, что заводить интрижки на работе — непрофессионально.
8. Эдуард Коллин, 37 лет
Будущую профессию Эдуард Коллин выбрал еще в детстве, поступив в театральную студию. Из-за занятий он даже отказался переезжать с мамой в Марсель, решив остаться жить с бабушкой. Успех Эдуарду принесла роль в подростковом ужастике «Чертов мобильник», где у него была второстепенная роль.
Коллину удается совмещать карьеру в кино с театром. Если на съемочной площадке ему в основном приходится играть роли второго плана, то на подмостках он в центре внимания. Например, Эдуард принял участие в постановке «Амаль» в дуэте с Амандой Лир. Кроме того, благодаря своей яркой внешности Коллин часто появляется в рекламе и участвует в фотосессиях в качестве модели.