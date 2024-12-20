Данила Козловский опубликовал фото повзрослевшей дочери

В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у актера роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Новые отношения артиста якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но они отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.