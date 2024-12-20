Актер Данила Козловский опубликовал фото повзрослевшей дочери. Артист посетил с ребенком океанариум и поделился кадрами в соцсетях.
Ода-Валентина родилась в 2020 году. Мать девочки — актриса Ольга Зуева. Артисты начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после появления общего ребенка. Козловский винит в этом себя. Он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной.
Ода-Валентина живет со своей матерью в США, однако актриса не препятствует общению и встречам дочери с отцом. По словам Козловского, девочка поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.
В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у актера роман с коллегой Оксаной Акиньшиной. Новые отношения артиста якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но они отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.