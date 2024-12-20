Дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с отцом: «Официальное объявление»

Дочь Брюса Уиллиса Скаут показала новые редкие снимки с отцом. Об этом сообщает Independent.
Скаут Уиллис опубликовала кадры, в которых собрала ряд моментов из своей личной и профессиональной жизни.
«Кое-что из декабря, и официальное объявление. К вашему вниманию, я теперь актриса», — написала Скаут Уиллис.
У актера трое детей от Деми Мур: они также воспитали дочь Румер, которая в 2023 году родила девочку Луэтту. Супруги прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Они воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Мейбел Рей и 10-летнюю Эвелин Пенн.
В феврале прошлого года стало известно, что у Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.
Недавно издание RadarOnline писало, что артист начал испытывать проблемы с передвижением. По словам информатора, звезда «Крепкого орешка» с трудом может ходить и редко выбирается на улицу.