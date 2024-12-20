Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с отцом: «Официальное объявление»

Скаут Уиллис опубликовала кадры со своим отцом
Дочь Брюса Уиллиса показала новые редкие снимки с отцом: «Официальное объявление»
Дочь Брюса Уиллиса показала новые редкие снимки с отцом: «Официальное объявление»Источник: Газета.Ру

Дочь Брюса Уиллиса Скаут показала новые редкие снимки с отцом. Об этом сообщает Independent.

Скаут Уиллис опубликовала кадры, в которых собрала ряд моментов из своей личной и профессиональной жизни.

«Кое-что из декабря, и официальное объявление. К вашему вниманию, я теперь актриса», — написала Скаут Уиллис.

У актера трое детей от Деми Мур: они также воспитали дочь Румер, которая в 2023 году родила девочку Луэтту. Супруги прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Они воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Мейбел Рей и 10-летнюю Эвелин Пенн.

В феврале прошлого года стало известно, что у Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Недавно издание RadarOnline писало, что артист начал испытывать проблемы с передвижением. По словам информатора, звезда «Крепкого орешка» с трудом может ходить и редко выбирается на улицу.