Названа основная тема «Горький fest» в 2025 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Темой фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года, станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом, сообщили организаторы.