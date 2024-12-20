Названа основная тема «Горький fest» в 2025 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Темой фестиваля нового российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года, станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом, сообщили организаторы.
«Основной темой нового сезона станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом. Одна из ключевых задач фестиваля — отражать развитие киноязыка и эволюцию классических форм», — говорится в сообщении.
«Горький fest» — это новая профессиональная площадка для кинематографистов, которая дает возможность познакомить зрителей с самыми важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.