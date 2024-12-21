Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«13 клиническая. Начало»
«13 клиническая. Начало» — приквел затейливого сериала про нечисть «13 клиническая». События разворачиваются во времена брежневского застоя и рассказывают о том, как зарождалось уникальное учреждение по изучению беспокойных потусторонних сущностей. По сюжету, психоневролог Яна (Ирина Старшенбаум) спасает генсека (Игорь Миркурбанов) от демона, но теряет смертельно больного сына. Кажется, мальчика взял в заложники сам Люцифер. Яне ничего не остается, кроме как надолго остаться в секретной больнице.
Хотя автором сценария стал работавший над оригиналом Андрей Золотарев, приквел утратил игривость, со сверхъестественным здесь работают с серьезными лицами и в мрачной обстановке. Постановщиком выступил режиссер «Золотого дна» Илья Ермолов. В актерском составе — Сергей Гилев, Павел Прилучный, Татьяна Яхина, Павел Попов и Виктория Исакова.
«Страйк: Чернильно-черное сердце»
Новый сезон «Страйка» основан на шестой на данный момент книге Джоан Роулинг, пишущей этот цикл под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. По мнению многих, экранизация получилась идеальной и полностью передающей напряжение, драматизм и юмор первоисточника. Но главные похвалы перепадают Тому Берку и Холлидей Грейнджер, развлекающимся на экране игрой в «любит — не любит». Химия между их персонажами безупречна.
На этот раз суровый частный детектив Корморан Страйк и его верная помощница Робин Эллакотт погружаются в дело, связанное с миром киберпреступлений. Убита девушка, снявшая невероятно популярный в интернете мультфильм «Чернильно-черное сердце». В поисках улик сыщики исследуют запутанный онлайн-мир.
«Мирный атом»
«Мирный атом» — шпионский детектив об ученых, работающих на современную атомную энергетику. Леонид Бичевин и Александр Ильин-мл. в роли сотрудников «Росатома» заканчивают строительство продвинутого реактора. За чертежами аппарата активно охотятся спецслужбы разных стран. Героям предстоит завершить проект в самых сложных, угрожающих жизни условиях.
Любопытно, что в основе сценария лежат реальные изобретения в сфере отечественной ядерной энергетики. Вместе с тем хочется, чтобы в картине нашлось место не только научным изысканиям, но и любовной линии, как, например, в шедевре Михаила Ромма на схожую тему «Девять дней одного года».
«Уложенные»
Необычный ромком «Уложенные» со звездой «Все везде и сразу» Стефани Сюй и актрисой из «Девочек» Зашей Мэмет — коктейль из черного юмора и абсурдных ситуаций. Героиня Руби узнает, что ее бывшие возлюбленные внезапно умирают. Испугавшись, женщина решает найти и предупредить всех, с кем когда-либо предавалась утехам. Помогает ей лучшая подруга, одержимая тру-крайм-подкастами.
Черная комедия балансирует между фарсом и романтикой и пытается привести эгоистичную и далекую от эмпатии героиню к признанию вины и искуплению ошибок прошлого.