Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«13 клиническая. Начало» — приквел затейливого сериала про нечисть «13 клиническая». События разворачиваются во времена брежневского застоя и рассказывают о том, как зарождалось уникальное учреждение по изучению беспокойных потусторонних сущностей. По сюжету, психоневролог Яна (Ирина Старшенбаум) спасает генсека (Игорь Миркурбанов) от демона, но теряет смертельно больного сына. Кажется, мальчика взял в заложники сам Люцифер. Яне ничего не остается, кроме как надолго остаться в секретной больнице.