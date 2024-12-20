Зои Кравиц высказалась о Ченнинге Татуме после их расставания

Зои Кравиц похвалила работу бывшего жениха, Ченнинга Татума, в ее фильме «Подай знак». В недавнем интервью для проекта Variety Directors on Directors актриса рассказала режиссеру «Бэтмена» Мэтту Ривзу что, выбирая Татума на роль в картине, она хотела «использовать его харизму в качестве главного оружия героя».
«Ченнинг был первым человеком, о котором я подумала, выбирая кандидатов на роль Слейтера Кинга, и я не знаю, откуда это взялось», — поделилась Кравиц о персонаже Татума в психологическом триллере. Несмотря на то, что пара расторгла помолвку в октябре, Зои продолжает хорошо отзываться об актере.
«Я знала, что персонаж должен быть кем-то, кому мы на первый взгляд доверяем. Если бы он сразу был коварен, вряд ли героини сели бы к нему на частный борт самолета», — объяснила Зои, добавив, что зрители ранее никогда не видели обаятельного Ченнинга в таком амплуа.
Напомним, пара спровоцировала слухи о романе в августе 2021 года, когда их впервые увидели вместе в Нью-Йорке. Затем, начиная с февраля 2022 года, актеры стали появляться вместе на некоторых мероприятиях и тепло рассказывать друг о друге в интервью. В октябре 2023 года Ченнинг и Зои обручились, но через год отменили помолвку, поскольку поняли, что находятся на разных этапах жизни.
Хотя Татум и Кравиц расстались, у них впереди еще один проект под названием «Alpha Gang», и они продолжат совместную работу над ним. Инсайдер рассказал PEOPLE: «Они продолжат работать вместе и с нетерпением ждут нового проекта. Они оба любят сниматься и творить. Ченнинг очень уважает целеустремленность и страсть Зои».