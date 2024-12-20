Зои Кравиц высказалась о Ченнинге Татуме после их расставания

Напомним, пара спровоцировала слухи о романе в августе 2021 года, когда их впервые увидели вместе в Нью-Йорке. Затем, начиная с февраля 2022 года, актеры стали появляться вместе на некоторых мероприятиях и тепло рассказывать друг о друге в интервью. В октябре 2023 года Ченнинг и Зои обручились, но через год отменили помолвку, поскольку поняли, что находятся на разных этапах жизни.