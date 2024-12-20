Кристофер Нолан назвал лучший фильм года

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан назвал «Гладиатор 2» Ридли Скотта лучшим фильмом года. Об этом пишет Variety.
Кинематографист отметил, что сиквел стал «свидетельством гениальности Скотта». Он отметил, что немногие режиссеры когда-либо работали так незаметно на нескольких уровнях. Он привел в пример такие работы, как «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза» и «Гладиатор 2».
Между тем стало известно, что третью часть эпического исторического боевика «Гладиатор» начнут снимать только в 2026 году. По сведениям журналистов, съемки триквела пройдут в Марокко и на Мальте. Главную роль в картине, как и во второй части, сыграет Пол Мескал.
Кристофер Нолан, как сообщалось ранее, получил титул рыцаря от короля Великобритании Карла III. Его супруга продюсер Эмма Томас была удостоена титула леди.