Кристофер Нолан назвал лучший фильм года

Между тем стало известно, что третью часть эпического исторического боевика «Гладиатор» начнут снимать только в 2026 году. По сведениям журналистов, съемки триквела пройдут в Марокко и на Мальте. Главную роль в картине, как и во второй части, сыграет Пол Мескал.