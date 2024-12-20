Майкл Фассбендер рассказал, что чуть не умер во время прослушивания песни ABBA

«Мне никогда не нравилась ABBA. Но как-то раз мы были на Ибице — точнее, на Форментере. И мы садились в лодку, чтобы добраться с Форментеры до Ибицы — был поздний ужин, мы возвращались ночью… Была очень неспокойная погода, море бурлило под нами, — вспомнил Фассбендер в беседе с ведущим, Джимми Фэллоном. — Мы уже переправились на нашей маленькой лодке к основному судну, откуда собирались вернуться на Ибицу, как вдруг она начала сдуваться. Мы успели, но эта штуковина в итоге затонула, мы посмеялись над этим».