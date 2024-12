Майкл Фассбендер рассказал, что чуть не умер во время прослушивания песни ABBA

Вскоре ситуация приняла новый опасный оборот: «Мы двигались на большой лодке в сторону Ибицы, как вдруг начался шторм. Тарелки, посуда и всё остальное полетело. Нам пришлось оставаться на местах, мы боялись пошевелиться. Я держался за эту лодку изо всех, а тут заиграла ABBA», — поделился Фассбендер, добавив, что из динамиков как нельзя кстати стали доноситься слова знаменитого хита группы — Dancing Queen: «Ты можешь танцевать / Ты можешь проводить время на полную катушку» (You can dance / You can jive / Having the time of your life).