Майкл Фассбендер рассказал, что чуть не умер во время прослушивания песни ABBA

Во время съемок The Tonight Show Майкл Фассбендер признался, что никогда не считал себя поклонником легендарной шведской поп-группы ABBA до тех пор, пока их песня не стала саундтреком к одному из самых опасных моментов в его жизни.
«Мне никогда не нравилась ABBA. Но как-то раз мы были на Ибице — точнее, на Форментере. И мы садились в лодку, чтобы добраться с Форментеры до Ибицы — был поздний ужин, мы возвращались ночью… Была очень неспокойная погода, море бурлило под нами, — вспомнил Фассбендер в беседе с ведущим, Джимми Фэллоном. — Мы уже переправились на нашей маленькой лодке к основному судну, откуда собирались вернуться на Ибицу, как вдруг она начала сдуваться. Мы успели, но эта штуковина в итоге затонула, мы посмеялись над этим».
Вскоре ситуация приняла новый опасный оборот: «Мы двигались на большой лодке в сторону Ибицы, как вдруг начался шторм. Тарелки, посуда и всё остальное полетело. Нам пришлось оставаться на местах, мы боялись пошевелиться. Я держался за эту лодку изо всех, а тут заиграла ABBA», — поделился Фассбендер, добавив, что из динамиков как нельзя кстати стали доноситься слова знаменитого хита группы — Dancing Queen: «Ты можешь танцевать / Ты можешь проводить время на полную катушку» (You can dance / You can jive / Having the time of your life).
Фэллон со смехом парировал: «С ABBA вы всегда в безопасности». Фассбендер согласился. «Я подумал: “Если нам придется умереть сегодня вечером, это хороший саундтрек, под который можно это сделать”», — пошутил актер.