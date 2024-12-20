Том Холланд высказался о совместных съемках с Зендаей

«Съемки еще не начались. Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Я очень взволнован. Все держится в строжайшей тайне. Я встречался с Ноланом, это было потрясающе. Он в общих чертах рассказал, что это такое, и я уверен, что, когда он будет готов, он объявит, что это такое», — заключил Холланд.