Том Холланд высказался о совместных съемках с Зендаей

Актер Том Холланд заявил, что общая карьера помогает ему с Зендаей в отношениях. Об этом сообщает Dailу Mail.
Звезда «Человека-паука» отметил, что общая карьера помогает им «легко находить общий язык друг с другом».
«Когда вы на съемочной площадке, и режиссер делает вам замечание, с которым вы, возможно, не согласны, или, я знаю, что ей это не особенно нравится… Это просто тот знакомый взгляд друг на друга, как будто: “Не могу дождаться, чтобы поговорить об этом позже”», — заявил актер.
Он также добавил, что сейчас снимается в фильме Кристофера Нолана.
«Съемки еще не начались. Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Я очень взволнован. Все держится в строжайшей тайне. Я встречался с Ноланом, это было потрясающе. Он в общих чертах рассказал, что это такое, и я уверен, что, когда он будет готов, он объявит, что это такое», — заключил Холланд.
В октябре Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники. Актеров начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.
Ранее Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей.