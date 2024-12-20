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Том Холланд высказался о совместных съемках с Зендаей

Звезда «Человека-паука» заявил, что общая карьера помогает ему с Зендаей в отношениях
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Актер Том Холланд заявил, что общая карьера помогает ему с Зендаей в отношениях. Об этом сообщает Dailу Mail.

Звезда «Человека-паука» отметил, что общая карьера помогает им «легко находить общий язык друг с другом».

«Когда вы на съемочной площадке, и режиссер делает вам замечание, с которым вы, возможно, не согласны, или, я знаю, что ей это не особенно нравится… Это просто тот знакомый взгляд друг на друга, как будто: “Не могу дождаться, чтобы поговорить об этом позже”», — заявил актер.

«Съемки еще не начались. Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Я очень взволнован. Все держится в строжайшей тайне. Я встречался с Ноланом, это было потрясающе. Он в общих чертах рассказал, что это такое, и я уверен, что, когда он будет готов, он объявит, что это такое», — заключил Холланд.

В октябре Том Холланд едва не подрался с фанатами Зендаи. Папарацци засняли влюбленных, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники. Актеров начали фотографировать и просить автографы. Том Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.

Ранее Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей.