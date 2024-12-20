Умер актер и каскадер Пестов, который много лет был дублером Боярского

Актер и каскадер Александр Пестов, который много лет был штатным дублером артиста Михаила Боярского, умер в возрасте 78 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр. Ру».
Согласно данным сайта, артист ушел из жизни в минувшую среду, 18 декабря.
Пестов 26 лет (с 1970-го по 1996 год) проработал на киностудии «Ленфильм», был постановщиком трюков и профессиональным гонщиком. Также он состоял в Союзе кинематографистов РФ.
Среди фильмов, в которых отметился актер: «Водитель автобуса» (1983), «Возвращение Будулая» (1985), «Красная стрела» (1986), «Дорожный патруль 2» (2008) и другие.
Ранее сообщалось о смерти новозеландского актера британского происхождения Дэвида Уитерлея, который снимался в фильмах «Властелин колец: Братство Кольца», «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла».