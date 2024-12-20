Звезда «Холопа» пожаловалась на преследования сталкерши: «Она помешана на мне»

«К сожалению, я столкнулась со сталкингом. Много лет меня преследует неадекватная женщина и следит за каждым моим шагом. Не только моим, но и моей семьи, моих друзей. Буквально помешана на мне и моей жизни. Скрываю поэтому многое из личной жизни. Я спрятала на фото содержимое стола, так как там личные вещи, вещи детей. А все мои снимки эта сталкерша изучает досконально до каждого пикселя, выставляет в интернете с обсуждением. Короче, это прям треш, врагу не пожелаю», — поделилась артистка.