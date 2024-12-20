Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Холопа» пожаловалась на преследования сталкерши: «Она помешана на мне»

Актриса Дибцева призналась, что много лет ее преследует неадекватная женщина
Ольга Дибцева
Ольга Дибцева

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева призналась в личном блоге, что ее преследует неадекватная женщина. По словам актрисы, это продолжается на протяжении многих лет.

«К сожалению, я столкнулась со сталкингом. Много лет меня преследует неадекватная женщина и следит за каждым моим шагом. Не только моим, но и моей семьи, моих друзей. Буквально помешана на мне и моей жизни. Скрываю поэтому многое из личной жизни. Я спрятала на фото содержимое стола, так как там личные вещи, вещи детей. А все мои снимки эта сталкерша изучает досконально до каждого пикселя, выставляет в интернете с обсуждением. Короче, это прям треш, врагу не пожелаю», — поделилась артистка.

Знаменитость состоит в отношениях с бизнесменом по имени Евгений. Звезда подчеркивала, что ее избранник — непубличный человек, поэтому она редко показывает его в соцсетях и не рассказывает о нем в интервью.

У пары есть общий ребенок. Дибцева 13 февраля 2024 года родила девочку от своего возлюбленного.

У актрисы также есть дочь Серафима от бизнесмена Романа Бочарова, с которым она развелась в 2023 году. Звезда надеялась сохранить с экс-супругом нормальные человеческие отношения ради девочки, но не получилось. И сейчас Дибцева вынуждена бороться за ребенка в суде. Артистка отмечала, что пока не готова делиться подробностями этой непростой ситуации.

Ранее звезда «Холопа» призналась, что похудела на 17 кг ради роли.