Звезда «Холопа» пожаловалась на преследования сталкерши: «Она помешана на мне»

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева призналась в личном блоге, что ее преследует неадекватная женщина. По словам актрисы, это продолжается на протяжении многих лет.
«К сожалению, я столкнулась со сталкингом. Много лет меня преследует неадекватная женщина и следит за каждым моим шагом. Не только моим, но и моей семьи, моих друзей. Буквально помешана на мне и моей жизни. Скрываю поэтому многое из личной жизни. Я спрятала на фото содержимое стола, так как там личные вещи, вещи детей. А все мои снимки эта сталкерша изучает досконально до каждого пикселя, выставляет в интернете с обсуждением. Короче, это прям треш, врагу не пожелаю», — поделилась артистка.
Знаменитость состоит в отношениях с бизнесменом по имени Евгений. Звезда подчеркивала, что ее избранник — непубличный человек, поэтому она редко показывает его в соцсетях и не рассказывает о нем в интервью.
У пары есть общий ребенок. Дибцева 13 февраля 2024 года родила девочку от своего возлюбленного.
У актрисы также есть дочь Серафима от бизнесмена Романа Бочарова, с которым она развелась в 2023 году. Звезда надеялась сохранить с экс-супругом нормальные человеческие отношения ради девочки, но не получилось. И сейчас Дибцева вынуждена бороться за ребенка в суде. Артистка отмечала, что пока не готова делиться подробностями этой непростой ситуации.
Ранее звезда «Холопа» призналась, что похудела на 17 кг ради роли.