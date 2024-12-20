Звезда «Психологинь» впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум впервые за долгое время появилась на публике с мужем. Актриса приехала вместе с предпринимателем Даниилом Наумовым в Центральный выставочный зал Москвы и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
«Посетили ежегодную национальную премию в сфере науки и технологий “Вызов”. Были приятно удивлены. Предлагаю и вам порадоваться за достижения наших ученых и испытать гордость за тех прекрасных талантливых людей, с кем нам посчастливилось родиться на одной Земле», — отметила артистка.
Знаменитость в сентябре 2022 года рассекретила отношения с Наумовым. По словам звезды, после тяжелого развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, поскольку ей не хватало рядом мужчины, однако позже пересмотрела свои взгляды и удалила анкету. Старшенбаум не скрывала, что искала любви и в итоге встретила достойного человека, с которым захотела создать семью. А 11 февраля 2024 года актриса родила от возлюбленного мальчика Эрика.
Артистка была замужем за звездой «Диверсанта» Алексеем Бардуковым, в браке у них родился сын Иван. Супруги развелись в 2017 году, однако актриса отмечала, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. У знаменитости нет никаких претензий к бывшему мужу, и она находит в этом только позитивные для всех моменты. По словам звезды, новый избранник Наумов тоже смог найти подход к ее сыну и выстроить с ним дружеские отношения.