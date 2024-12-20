Актер Александр Лыков поделился секретом семейного счастья

Он уточнил, что в 90-е годы работа артиста была совсем неприбыльной, поэтому приходилось работать в такси, чтобы прокормить семью. По словам актера, он попал в каст «Улиц разбитых фонарей» случайно: режиссер Александр Рогожкин встретил его у пивного ларька. Артист также добавил, что очень благодарен своей жене за то, что она поддерживала его в трудный период.