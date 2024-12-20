Звезда фильма «Любовь и голуби» раскритиковала пародию на картину с Киркоровым

На кадрах, которые опубликовал канал ТНТ, в пародии на фильм «Любовь и голуби» в новогоднем проекте «Небриллиантовая рука» Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны. В оригинальной картине ее роль исполнила Людмила Гурченко. В тизере артист сообщает, что у него натуральный пресс и демонстрирует голый торс.