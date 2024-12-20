Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего 52-летия

Артистка признавалась, что во время второй беременности набрала много килограммов. После родов она решила строго соблюдать диету Аткинса, употребляя не более 40 чистых углеводов в день. Милано смогла таким образом похудеть на 20 килограммов. Звезда отмечала, что также занималась спортом, делала массажи и аппаратные процедуры, но без контроля и ограничений в питании у нее бы не вышло такого результата.