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Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего 52-летия

Актриса Алисса Милано показала лицо без косметики в соцсети
Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего 52-летия
Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего 52-летияИсточник: Газета.Ру

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано снялась без макияжа и фильтров в день своего рождения. Актриса опубликовала селфи в соцсетях.

«Мои 52. Никакого макияжа. Без фильтров. Счастье. Я люблю вас всех. Даже хейтеров», — высказалась артистка.

Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Милано не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.

Актриса дважды была замужем. В 1999 году ее супругом стал участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт, но брак продлился один год. В 2009 году Алисса официально зарегистрировала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей — 13-летний сын Майло и 10-летняя дочь Элизабелла.

Артистка признавалась, что во время второй беременности набрала много килограммов. После родов она решила строго соблюдать диету Аткинса, употребляя не более 40 чистых углеводов в день. Милано смогла таким образом похудеть на 20 килограммов. Звезда отмечала, что также занималась спортом, делала массажи и аппаратные процедуры, но без контроля и ограничений в питании у нее бы не вышло такого результата.