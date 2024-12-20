Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа и фильтров в день своего 52-летия

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано снялась без макияжа и фильтров в день своего рождения. Актриса опубликовала селфи в соцсетях.
«Мои 52. Никакого макияжа. Без фильтров. Счастье. Я люблю вас всех. Даже хейтеров», — высказалась артистка.
Знаменитость подчеркивала, что давно приняла себя и не использует фотошоп, чтобы «обмануть реальность». Милано не стесняется своего возраста и спокойно относится к любым изменениям во внешности.
Актриса дважды была замужем. В 1999 году ее супругом стал участник музыкальной группы Remy Zero Синджан Тейт, но брак продлился один год. В 2009 году Алисса официально зарегистрировала отношения со спортивным агентом Дэвидом Баглиари. У пары двое детей — 13-летний сын Майло и 10-летняя дочь Элизабелла.
Артистка признавалась, что во время второй беременности набрала много килограммов. После родов она решила строго соблюдать диету Аткинса, употребляя не более 40 чистых углеводов в день. Милано смогла таким образом похудеть на 20 килограммов. Звезда отмечала, что также занималась спортом, делала массажи и аппаратные процедуры, но без контроля и ограничений в питании у нее бы не вышло такого результата.