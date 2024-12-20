Артем Ткаченко рассказал о судьбе сериала «Вампиры средней полосы»

«Третий сезон “Вампиров” мы еще снимать не начали. Но не хотелось бы ставить точку. Хотелось бы сначала посмотреть, что напишут авторы в третьем сезоне, потому что я еще не знаю, какое будет продолжение. Надеюсь, что оно все-таки будет. А насколько удастся его растянуть и надо ли — это посмотрим», — заявил артист.