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Артем Ткаченко рассказал о судьбе сериала «Вампиры средней полосы»

Актер признался, что съемки третьего сезона еще не стартовали
Артем Ткаченко в сериале «Вампиры средней полосы»
Артем Ткаченко в сериале «Вампиры средней полосы»

Актер Артем Ткаченко в интервью «Газете.Ru» сообщил, что съемки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» пока не стартовали. При этом он отметил, что хотел бы продолжения полюбившегося проекта.

«Третий сезон “Вампиров” мы еще снимать не начали. Но не хотелось бы ставить точку. Хотелось бы сначала посмотреть, что напишут авторы в третьем сезоне, потому что я еще не знаю, какое будет продолжение. Надеюсь, что оно все-таки будет. А насколько удастся его растянуть и надо ли — это посмотрим», — заявил артист.

Пилотный сезон сериала «Вампиры средней полосы» вышел в 2021-м, премьера продолжения состоялась спустя полтора года. Комедийный проект рассказывает о семье вампиров, живущих в современном Смоленске. Помимо Ткаченко, главные роли в проекте исполнили Юрий Стоянов, Ольга Медынич и другие. По словам Стоянова из недавнего интервью, съемки третьей части «Вампиров» должны начаться грядущей весной.

Ранее Артем Ткаченко посетил премьеру фильма с подросшими сыновьями.