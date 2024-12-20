Бурунов назвал «Слово пацана» одним из своих лучших проектов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Актер Сергей Бурунов назвал сериалы «Слово пацана» и «Полицейский с Рублевки», а также пародийную телепередачу «Большая разница» лучшими проектами, в которых он принимал участие. Об этом он сказал на творческом вечере «Сергей Бурунов. Наедине с щукинцем» в Театральном институте имени Бориса Щукина, передает корреспондент ТАСС.
«Сейчас на данном этапе, это, конечно, было “Слово пацана”, где у меня была возможность высказаться и об отцовстве, и об этом страшном вообще периоде, который освещен, — ответил Бурунов на вопрос от зрителя о своих лучших проектах. — Также не могу не отметить “Полицейского с Рублевки”, а также для меня как определенный путь стала передача “Большая разница”».
Также Бурунов рассказал о ролях и проектах, за которые ему стыдно. Среди них игра в спектакле «Малыш и Карлсон» в Театре Сатиры, а также в фильме «Мантикора», который артист назвал «странным проектом». Кроме того, он высказался о карьере артиста как о «восхождении на пик без вершины» и дал советы начинающим актерам, порекомендовав им не ставить недостижимых целей и не пытаться прыгнуть выше головы.
«Самая важная встреча, наверное, у меня была здесь (Театральном институте имени Бориса Щукина — прим. ТАСС), — сказал Бурунов, отвечая на вопрос от зрителя. — С Алексеем Глебовичем Кузнецовым и Александром Анатольевичем Ширвиндтом — с моими учителями, которые коренным образом изменили мою судьбу». Также актер отметил, что на него существенно повлияли народные артисты РФ Константин Хабенский и Олег Меньшиков.
Кроме того, Бурунов рассказал, что ему больше всего нравится в работе актера. «Наверное, те чувства, которые я не могу прожить в жизни и то, что мной не высказано, — профессия мне это позволяет сделать в ролях. С помощью своих персонажей пытаюсь искать себя, я даю себе разрешение быть кем-то», — поделился артист.
Организаторы мероприятия сообщили, что творческим вечером с Буруновым они открывают серию подобных мероприятий с другими гостями, которые будут проходить в режиме «вопрос-ответ». Собранные средства со спектакля будут направлены на строительство здания режиссерского факультета. Цена билета на мероприятие стартовала от 10 000 рублей.