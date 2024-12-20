Бурунов назвал «Слово пацана» одним из своих лучших проектов

«Сейчас на данном этапе, это, конечно, было “Слово пацана”, где у меня была возможность высказаться и об отцовстве, и об этом страшном вообще периоде, который освещен, — ответил Бурунов на вопрос от зрителя о своих лучших проектах. — Также не могу не отметить “Полицейского с Рублевки”, а также для меня как определенный путь стала передача “Большая разница”».