77-летний Шварценеггер играет Санту в новом рождественском фильме

По сюжету, Санта обнаруживает пропажу своего волшебного мешка с подарками. Герой находит контакт бывшего вора Вэнса (Алан Ричсон), который может помочь ему вернуть потерянное. Вместе со своей дочерью, Сантой и компанией не самых образцовых эльфов Вэнс берется за величайшее ограбление в своей жизни, чтобы спасти Рождество.