77-летний Шварценеггер играет Санту в новом рождественском фильме

Арнольд Шварценеггер снимается в новом рождественском фильме «Человек с мешком» режиссера Адама Шенкмана. Накануне папарацци засняли 77-летнего актера на улице в Нью-Йорке.
Шварценеггер появился на съемах в образе Санта-Клауса. Он был одет в светлый свитер с рождественским принтом, красное пальто и брюки песочного цвета. Актер дополнил образ новогодними шапкой и шарфом, он также примерил густую седую бороду.
По сюжету, Санта обнаруживает пропажу своего волшебного мешка с подарками. Герой находит контакт бывшего вора Вэнса (Алан Ричсон), который может помочь ему вернуть потерянное. Вместе со своей дочерью, Сантой и компанией не самых образцовых эльфов Вэнс берется за величайшее ограбление в своей жизни, чтобы спасти Рождество.
Фильм «Человек с мешком» выйдет в прокат в 2026 году. Точную дату создатели пока не называют.
Ранее поклонников Арнольда Шварценеггера обеспокоила его тяжелая походка и внешний вид.