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77-летний Шварценеггер играет Санту в новом рождественском фильме

Актера засняли на съемках картины «Человек с мешком»

Арнольд Шварценеггер снимается в новом рождественском фильме «Человек с мешком» режиссера Адама Шенкмана. Накануне папарацци засняли 77-летнего актера на улице в Нью-Йорке.

Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

Шварценеггер появился на съемах в образе Санта-Клауса. Он был одет в светлый свитер с рождественским принтом, красное пальто и брюки песочного цвета. Актер дополнил образ новогодними шапкой и шарфом, он также примерил густую седую бороду.

По сюжету, Санта обнаруживает пропажу своего волшебного мешка с подарками. Герой находит контакт бывшего вора Вэнса (Алан Ричсон), который может помочь ему вернуть потерянное. Вместе со своей дочерью, Сантой и компанией не самых образцовых эльфов Вэнс берется за величайшее ограбление в своей жизни, чтобы спасти Рождество.

Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

Фильм «Человек с мешком» выйдет в прокат в 2026 году. Точную дату создатели пока не называют.

Ранее поклонников Арнольда Шварценеггера обеспокоила его тяжелая походка и внешний вид.